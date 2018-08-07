Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik “Çocuklar Gülsün Bu Film Hep Sürsün” sloganıyla düzenlediği yazlık sinema gösterimleri sona erdi. Yazlık sinema gösterimlerini Sur ilçesi Alibardak Mahallesi’nde başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sırasıyla Karaçalı, Yukarıkılıçtaş, Yeşilvadi, Dervişhasan Güleçoba, Yolboyu, Kaldırım, Avcısuyu, Baykara, Güzelköy, Hantepe, Çakmak, Ekinciler, Alagör, Ekince, Körtepe, Tavşantepe, Yukarı Mollaali ve Özdemir Mahallelerinde çocuklara yönelik gösterimler gerçekleştirdi.

Çocuklardan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Leylekler tarafından büyütülen, kendini leylek sanan serçe Richard karakteri ve arkadaşlarının maceralarını konu alan “Bak Şu Leyleğe” 85 dakikalık animasyon filmine yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, film gösteriminden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik kültür ve sanat alanında çeşitli organizasyonlar düzenlemeye devam edecek.