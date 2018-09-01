Yeni Diyarbakır evlerinde sona gelindi

Boyutu Diyarbakır surlarını aşmayan yeni Diyarbakır evlerinin ilk etabını oluşturan 293 konut 2019’un Haziran ayında sahiplerine teslim edilecek.

Yaklaşık 3 sene önce terör örgütü mensupları tarafından çukur ve hendek kazılarak başlatılan çatışmalı süreç, devletin kararlı adımları sonrası yerini huzurlu ortama bırakmış, teröristlerin tahrip ve talan ettiği Sur ilçesi için ihya çalışması başlatılmıştı. Terörün kökünün kazınmasıyla birlikte tamamen şantiye alanına dönen Sur ilçesindeki bazı bölgelerde ise kentsel dönüşüm çalışması başlatılarak yeni Diyarbakır evlerinin yapımı için ilk adımlar atılmıştı. Sur ilçesi Lalebey Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar, yaklaşık iki yılın ardından sona gelindi. İlçede yapımı süren 293 evin 2019’un Haziran ayında tamamlanarak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

“Sur’un yeniden ayağa kaldırılması için çok ciddi gayret sarf edildi”

Çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Sur’un geçtiğimiz yıllarda büyük yıkımlar yaşadığını söyledi. Devletin, çatışmaların bittiği andan itibaren çok hızlı bir şekilde Sur’u yeniden ayağa kaldırma noktasında çok ciddi gayret ortaya koyduğuna değinen Çiftçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü koordinesinde diğer kurumlarla beraber alana müdahale edildiğini dile getirdi. Sur’un yeniden ayağa kaldırılması noktasında çok ciddi bir gayret sarf edildiğini vurgulayan Çiftçi, "Şu anda geldiğimiz noktada önemli eksiklikler giderildi, belirli bir plan noktasında ilerliyor. Sur’da zarar gören tarihi eserler vakıflar bölge müdürlüğümüz tarafından 8 eserin onarılması tamamlandı, 6 eser de bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. Hiçbir ayrıt gözetmeden kilisesinden camisine diğer tüm tarihi eserler onarılıyor. Şahıslara ait tescilli binaların onarım çalışmaları devam ediyor. Proje aşamasında çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Yapılar surların boyutunu geçmeyecek”

Sur’un tarihine geçmişine uygun Diyarbakır evleri kapsamında yeni yapılanmaların da başladığını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bölgede 293 konutun yapım çalışmaları devam ediyor. Daha önce çatışma görmüş bölgelerde 44 konutumuz tamamlandı teslim aşamasında. Hızlı bir şekilde orada da çalışmalar devam ediyor. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında Sur’da bin 500 konut yapılmış olacak. Bunlar tamamen tarihe uygun modern anlamda kullanılabilecek yapılar olacak. Hiçbiri Sur’un yüksekliğini geçmeyecek şekilde yapılıyor. Bunlar tamamlandığında Sur eskisinden daha görkemli, daha yaşanabilir daha tarihle moderniteyi birleştirmiş bir şehir olacak. Melikahmet ve Gazi Caddesi’nin hem cephe yenileme hem de sokak sağlıklaştırma işlemleri tamamlandı. Kentsel dönüşüm kapsamında bütün suru kapsayacak şekildeki çalışmalar peyderpey devam ediyor. Projeler, kentsel dönüşüm tamamlandığında Sur yüksekliğini geçecek yapı kalmayacak, biz Sur’dan çıktıktan sonra Mardin Kapı’dan çıktığımızda Dağkapı’yı göreceğimiz bir ortam olacak. Tarihiyle dokusuyla maneviyatıyla önemli bir tarih kültür şehri olan Sur, yeniden görkemiyle dünya milletlerinin turizmine açılmış olacak. Bu süre içerisinde devletimizin bütün birimleri büyük bir gayretle Sur’u yeniden ayağa kaldırma noktasında çalıştı. Tamamlandığında yeni bir şehir tarihi ile günümüzü birleştiren önemli bir şehri dünyaya sunmuş olacağız.”

293 ev için 100 milyon harcandı

Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ise Alipaşa Bölgesi’nde 5 etapta toplam 293 yapının inşasına devam edildiğini ifade etti. Bilgin, “Bunların toplam maliyeti 100 milyon civarında, 2019’un Haziran ayına kadar hepsinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Sur’un diğer bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. Orada etaplar halinde, Bakanımızın açıkladığı şekilde söylüyoruz, 2019 yılının sonunda Sur’daki tüm çalışmayı nihayetlendirmiş olacağız. Yapılan yerler ayağı kalktıktan sonra diğer çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.