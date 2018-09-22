Yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programı başlıyor

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, ‘Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının' açılış tarihinin müjdesini verdi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, basın işletmelerinde nitelikli ve eğitimli eleman istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenecek olan 'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı' 1 Ekim 2018-22 Ekim 2018 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Kültür Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler binasında başlıyor.

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, katılımcılarda en önemli olan aranacak şartların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerektiğini söyledi. Günbegi, “18 yaşını tamamlamış olmak, 01 Temmuz 2018 itibariyle SGK kaydı olmayan Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İletişim Fakültesi Lisans mezunları veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyanlar başvuru yapabilecektir. Kursiyerler 1-22 Ekim tarihleri arasındaki eğitime katıldıkları her gün için 25 TL cep harçlığı alabilecek ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de İŞKUR tarafınca karşılanacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği gereğince gazetelerde istihdam edilen personel asgari kadroda doğrudan çalıştırılabilme imkanına kavuşmuş olacak olup çalışanlar yaklaşık 9 ay boyunca asgari ücretle çalışacak ve GSS ile İKMH primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Bu itibarla bir yandan basın sektöründe çalışan personelin niteliği artırılırken, İŞKUR'un desteği sayesinde ise gazetelerin personel giderlerinin yükü hafifletilmiş olacak” dedi.

“Eğitim 3 hafta sürecek”

Medya alanında nitelikli ve eğitimli eleman istihdamını artırmayı amaçlayan program, 3 hafta süresinde hafta içi her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacağını aktaran Günbegi, “Basın alanında deneyimli isimlerin yanı sıra aynı alanda kariyer yapmış Anadolu, Diyarbakır ve Gaziantep Üniversitelerinin akademisyenleri de tecrübe ve bilgilerini geleceğin gazetecileriyle paylaşacak. Ayrıca bu programın düzenlenecek olmasından dolayı destekleri esirgemeyen Basın İlan Yönetim Kurulu Üyelerine, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Çelebi ve eğitmenlere teşekkür ederim. Mülakatlar 25.09.2018 tarihinde saat 09:00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Kültür Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Binasında yapılacaktır” diye konuştu.