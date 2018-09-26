Yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programı mülakatları başladı

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının” açılış tarihinin müjdesini vermişti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, basın işletmelerinde nitelikli ve eğitimli eleman istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı”, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Kültür Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler binasında mülakatları başladı.

Basın İlan Kurumu Özel Kalem Ufuk Bal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Çelebi ve Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi jüri üyeleri olarak mülakatı gerçekleşti.

Medya alanında nitelikli ve eğitimli eleman istihdamını artırmayı amaçlayan program, 3 hafta süresinde hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Basın alanında deneyimli isimlerin yanı sıra aynı alanda kariyer yapmış Anadolu, Diyarbakır ve Gaziantep Üniversitelerinin akademisyenleri de tecrübe ve bilgilerini geleceğin gazetecileriyle paylaşacak.