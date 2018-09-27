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Yenişehir Belediyesi Fabrika Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fabrika Mahallesi’nde asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fabrika Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.


Yenişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak yol kotunu düşürmek amacıyla kazı ve düzleştirme çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başlamak için dolgu malzemesi serimini gerçekleştirdi. Çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren ekipler yol yapım çalışmasının yanı sıra kaldırım yapımı çalışmalarına da devam ediyor.



Başkan Yardımcısı Cebe, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi


Yenişehir Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasında faaliyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fabrika Mahallesi'nde yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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