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24 Mayıs 2018 10:43

Yenişehir Belediyesinden 2 bin kişiye sıcak yemek

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla ilçede maddi durumu düşük 2 bin kişiye hergün iftar yemeği götürülüyor.

Yenişehir Belediyesinden 2 bin kişiye sıcak yemek

24 Mayıs 2018 10:43

Yemeklerin tüm aşaması da Gıda Denetim ekibi tarafından kontrol ediliyor.


Yenişehir Belediyesi, Ramazan ayı süresince İlçe sınırlarında yer alan, yemek pişiremeyecek veya evine aş alamayacak durumda olan 2 bin kişinin evine sıcak iftar yemeği dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek yapan yemek fabrikası Yenişehir Belediyesi Gıda Denetim ekiplerince her gün sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Gıda Denetim ekipleri Ramazan ayı boyunca yemeklerin hazırlandığı yerin fiziki koşullarına, çalışanların temizliğine, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine, kalitesine, dağıtılan her bir porsiyonun gramajına ve paketlenme şeklini kontrol ediyor.




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