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25 Mayıs 2018 15:47

Yenişehir belediyesinden 500 kişiye ikram

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi “Diyarbakır’ın Fethi Haftası” kapsamında 500 kişiye akide şekeri ve su dağıtıldı.

Yenişehir belediyesinden 500 kişiye ikram

25 Mayıs 2018 15:47


Diyarbakır’ın merkez Yenişehir Belediyesi tarafından “Diyarbakır’ın Fethi Haftası” kapsamında 500 kişiye ikramda bulunuldu. Hz. Ömer döneminde kentin fethinin başladığı ilk nokta olan ve 27 sahabe türbesinin şuan da yer aldığı tarihi Hz. Süleyman Cami’de kılınan Cuma namazının ardından zabıta ekipleri tarafından özel hazırlanan çantalara konulan Mevlit okutulmuş su ve akide şekeri dağıtım yapıldı. Cami cemaatinin yanı sıra türbeleri ziyaret gelen ve cami çevresinde parkta ailesiyle vakit geçiren kadınlar da dağıtıma ilgi gösterdi. Fetih Haftası kapsamında etkinliklerin devam edeceği belirtildi.




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