Yenişehir Belediyesinden engelsiz gezi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, dezavantajlı gençleri evlerinden çıkartarak sosyal hayatta aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla, “Dezavantajlı Gençlerle Farkındalık Gezisi” düzenliyor.

Proje çerçevesinde, bugün Yenişehir Belediyesinin önünden uğurlanan zihinsel, işitme ve ortopedik engelliler ve ailelerinden oluşan 40 kişilik kafile, 3 gün boyunca Malatya, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak. Gezinin kendileri için güzel bir değişiklik olacağını belirten gençler ve aileleri, kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal'a teşekkür etti.