Yenişehir Belediyesinden yardım seferberliği

Ramazan ayı süresince Yenişehir ilçesi sınırlarında yer alan ve yemek pişiremeyecek veya eve aş alabilecek durumda kimsesi olmayan 750 kişinin evine her iftar sıcak yemek götürülürken 2000 aileye gıda yardımı ile 250 TL’de başlayan nakit yardımı yapılarak ilçede adeta yardım seferberliği başlatıldı. Bu yıl Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından ilçede belirlenen 750 kişinin evine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek götürüldüğünü belirten SYDV Vakfı Müdürü Samet Önen, ayrıca 2000 aileye ise içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, reçel, zeytin, makarna, salça, tuz, sıvı yağ ve un gibi temel gıda ihtiyacı bulunan gıda paketinin yanı sıra Ramazan ayı boyunca nakdi yardımların da devam edeceğini ve bunun için yaklaşık 280 bin TL nakdi yardım yapılacağını söyledi.

Evlere sıcak yemek götürülüyor

İsimleri belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine tüm kurum amirlerinin gözetim ve denetiminde sıcak yemek yardımı gıda yardımı ve nakdi yardımların yapılacağını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, ilçe sınırları içerisinde girilmedik sokak, çalınmadık kapının kalmayacağını söyledi. Başkan Kartal, “Gerek belediyemiz gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız olsun ilçemizdeki yoksul, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz ancak yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek ramazan ayında imkanlarımızı son noktasına kadar zorlayarak yaklaşık 10 bin haneye ulaşıp devletin şefkat ve merhamet elini Yenişehir ilçemizin her kapısına uzatmış olacağız” dedi.