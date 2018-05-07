Yenişehir Belediyesi’nden yaşlı ve bakıma muhtaçlara şefkat eli

Vatandaşlara ev temizliğinden yemek yapımına kadar her türlü hizmet veriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Yenişehir Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Serdar Kartal göreve geldikten sonra “Yenişehir her yerde” sloganı yola çıktı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkan Kartal’ın talimatı ile Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından 18- 24 Mart Yaşlılar Haftasında başlatılan “Yaratana saygıdır yaşlıya hürmet” projesi kapsamında ilçede tek başına veya eşi ile yalnız yaşayan, 65 yaş üstü 232 vatandaşın evi tek tek ziyaret edilerek bakıma muhtaç ve kimsesiz olduğu tespit edilen 80 yaşlı vatandaşın evde bakım ve sağlık hizmeti yürütülüyor. Evde bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların kıyafetlerinin yıkanması, ütülenmesi, yemeklerinin pişirilmesi, evlerinin süpürülmesi, yerlerin, camların silinmesi tuvalet ve banyonun yıkanması, halıların silinmesi, evinin gerekiyorsa ilaçlanmasının sağlanması, misafir gelecek ise misafirlerin ağırlanmasının yanı sıra rutin veya hastalığa bağlı olarak almaları gereken ilaç saatlerine alınması gibi yaşlıların yaşadıkları ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi hizmetleri veriliyor.

Hasta vatandaşa refakat ettiler

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden yaralanan Şerife Atlı adlı vatandaş, önceki gün yapılan kontrollerde hasta olduğu tespit edilerek olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Evde bakım ve sağlık hizmeti personelleri hem hastanede hem de tedavi sonrasına kadar refakatçi olarak Atlı’ya eşlik etti. Bu hizmetten oldukça memnun olduğunu söyleyen Atlı, “Bana yardım edenlerden ve bu projeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun” dedi.