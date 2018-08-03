Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ediyor

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla ilerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan ve bu nedenle kişisel bakım, ev temizliği gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti uygulamasına ara vermeden devam ediyor. Evde bakım hizmeti ekipleri program kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların temizlik ve genel sağlık bilgilendirmesi ile kontrolleri hemşire tarafından yapılıyor. Ekipleri, ziyaret ettikleri yaşlıların temel bakım, ağız ve diş sağlığı taraması, diş tedavisi, tansiyon ve şeker ölçümü ile ilaç takiplerinin yapılması yanı sıra evlerinin temizliği, boya badanalarının yapılması gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 yaş üstü olup, sosyal güvencesi ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti uygulaması kapsamında merkeze bağlı ve kırsal mahallelerde ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin evleri periyodik olarak ziyaret ediliyor. Ekipler, vatandaşların ihtiyaç duydukları anlarında yanlarında olarak daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesini sağlıyor.