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06 Ağustos 2018 12:03

Yenişehir zabıta müdürlüğü bayram öncesi gıda denetimi yaptı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi gıda denetim kipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı.

Yenişehir zabıta müdürlüğü bayram öncesi gıda denetimi yaptı

06 Ağustos 2018 12:03


Yenişehir ilçe zabıta ekipleri, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, ilçede faaliyette bulunan pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı. Bayram öncesi Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı teknik ekiplerle ortak yürüttüğü uygulamalarda özellikle tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathaneleriyle pastaneleri denetlemeye devam ediyor.


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttüğü denetimlerde vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu hususları göz önünde bulundurarak sürdürdü.


Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine ekipler tarafından teşekkür edilirken, bazı iş yerlerine ise eksikleri giderilmesi noktasında uyarılarda bulunuldu.




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