Yenişehir’de Kur’an kurslarının onarımları sürüyor

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ve birçok mahallede bulunan cami, kuran kursları, taziye evleri ve okulların genel bakımı ve onarımı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda belirlenen 16 adet Kur’an Kursu ve 1 adet yatılı erkek yurdunda bakım-onarım çalışmaları başlattı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kur’an kurslarının eksiklerini belirleyip itinalı bir şekilde ivedilikle gideriyor. Belirlenen Kur’an kurslarında gerekli tadilatlarının, boya, badana ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile yeniden eğitime sunulacaktır.