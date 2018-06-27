Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 11:36

Yenişehir’de Kur’an kurslarının onarımları sürüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla İlçe Müftülüğüne ait 16 adet Kur’an kursu ve 1 adet yatılı erkek yurdunun bakım-onarım işi devam ediyor.

Yenişehir’de Kur’an kurslarının onarımları sürüyor

27 Haziran 2018 11:36


Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ve birçok mahallede bulunan cami, kuran kursları, taziye evleri ve okulların genel bakımı ve onarımı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda belirlenen 16 adet Kur’an Kursu ve 1 adet yatılı erkek yurdunda bakım-onarım çalışmaları başlattı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kur’an kurslarının eksiklerini belirleyip itinalı bir şekilde ivedilikle gideriyor. Belirlenen Kur’an kurslarında gerekli tadilatlarının, boya, badana ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile yeniden eğitime sunulacaktır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç