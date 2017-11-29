Yenişehir’de Kutlu Doğum ve Mevlit Kandili etkinliği

Hicri takvime göre yapılan programda konuşan Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, “Gençlerimizi ne terörün karanlık ellerine emanet edeceğiz, ne uyuşturucu batağına saplayacağız, biz onları peygamberi ahlakla yetiştireceğiz inşallah” dedi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından “Hz. Muhammed Mustafa Efendimizi Anma ve Mevlüt Kandili” etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Naci helvacı, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, İl Müftüsü Burhan İşleyen, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Burhan İşleyen, “Peygamber efendimiz, ‘Beni seviyorsanız komşularınızla iyi geçinin, emanet bilincine sahip olunuz’ buyurmak suretiyle peygamber sevgisinin sadece şiirlerle, ilahilerle, kasidelerle, mevlitlerle ifade edilmek yerine ahlakının ahlakımız olması, hayatının hayatımız olması şeklinde anlaşılması gerektiği konusunda bizleri yönlendirmişlerdir. Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, İslam ümmetinde akan gözyaşının ve kanın durmasında bir aşama olmasına vesile olmasını huzurlu, sağlıklı, güzel günlerin gelmesine vesile olmasını, bu topraklarda huzurun, barışın, sevginin, merhametin şefkatin egemen olmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Gençleri kimsenin eline bırakmayacağız”

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, gençlerin terör ve uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyecekleri vurgusunu yaptı. Peygamber Efendimiz zamanında ve sonrasında İslamiyet’in hızla yayıldığını ve 639 yılının 27 Mayıs’ında Diyarbakır’ın İslam ile müşerref olduğunu belirten Kartal, “İşte burada Diyarbakır’ın farkı ortaya çıkmaktadır. Diğer birçok şehir İslamiyet’i tabirden öğrenirken, İslamiyet’i direk sahabelerin elinden öğrenen ender şehirlerden biri Diyarbakır’dır. Diyarbakır’da 500 sahabe ve peygamber kabirleriyle kutlu olmuş bir beldedir. İnşallah Allah bize bu mübarek beldeye layık olmayı nasip eder. Bizler burayı dolduran bu kalabalıkla beraber bu gençlerimizi hiç kimsenin eline bırakmayacağız. Onlar bizim ülkemizin geleceği, onlar İslam ümmetinin geleceği. Onları ne terörün karanlık ellerine emanet edeceğiz, ne uyuşturucu batağına saplayacağız, biz onları peygamberi ahlakla yetiştireceğiz inşallah” diye konuştu.

“En güzel cevabı veriyoruz”

Daha öncesinde yerel yönetimlerin kaynakları terörü finanse etmek için kullandıklarını vurgulan Kartal, şunları söyledi:

“Daha öncesinde kaynaklarını terörü finanse etmek için, kendi sapkın ideolojilerini halka yayıp teröre eleman kazandırmak ve dinimizi ortadan kaldırmak için harcayan yerel yönetimler peygamberimize hakaretlerle gündeme geliyorlardı. Bugün ne mutlu bize ki Diyarbakırlı hemşehrilerimle birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Sizlere hizmetimiz de, mesaimiz de, canımız da feda olsun. Bizim medeniyetimiz en üstün medeniyettir. İslam medeniyeti bizim kardeş olmamız için, bizim ilerlememiz için bu İslam dünyasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmamız için tek yolumuzdur. Peygamberi ahlak tüm milletimizin bir Leyla’sı bir hedefi olmalıdır biz de bir Mecnun gibi onları, onun peşinden bu hedefi takip etmeliyiz. Bugün Türkiye’de ve İslam ümmetinde bunu pek sağladığımız söylenemez ama biz bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Etkinlik Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık’ın konuşmasının ardından ilahi dinletisiyle sona erdi.