Yenişehir'de park inşaatları sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesince yaptırılan Nureddin Mahmud Zengi Parkı'nın inşaatı devam ediyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade ile birlikte Üçkuyular'da 18 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden Nureddin Mahmud Zengi Parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Kartal, çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için fitness ve spor alanları ile ailelerin temiz havada sağlıklı ve güzel bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayacak Nureddin Mahmud Zengi Parkı'nın en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.