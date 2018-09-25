İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenişehir'de park inşaatları sürüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesince yaptırılan Nureddin Mahmud Zengi Parkı’nın inşaatı devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesince yaptırılan Nureddin Mahmud Zengi Parkı'nın inşaatı devam ediyor.


Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade ile birlikte Üçkuyular'da 18 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden Nureddin Mahmud Zengi Parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Kartal, çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için fitness ve spor alanları ile ailelerin temiz havada sağlıklı ve güzel bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayacak Nureddin Mahmud Zengi Parkı'nın en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.