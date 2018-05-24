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24 Mayıs 2018 10:57

Yenişehir’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı’nda vatandaşlar, Ramazan etkinliklerinde buluşmaya devam ediyor.

Yenişehir’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

24 Mayıs 2018 10:57


Yenişehir Belediyesinin, Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri sürüyor. Etkinlikte dün, animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla gösterileri ve ateş gösterisi yapıldı. Gösterilerin tadını çıkaran çocuklar, belediyenin ikram ettiği balon, patlamış mısır ve pamuk şekerlerinden aldı. Etkinlikte, Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ahmet Özhan da sahne aldı. Sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Özhan, Türk musikisinden pek çok eserini hayranları için seslendirdi.


Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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