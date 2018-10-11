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Yenişehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, yol kavşakları, trafik ışıkları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerlerde, halkın manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, yol kavşakları, trafik ışıkları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerlerde, halkın manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor.


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından trafikteki vatandaşları rahatsız eden dilenci ve cam silici çocuklara daha hızlı müdahale edebilmek için oluşturulan Gingerlı Zabıta Ekibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yol kavşakları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilencileri bir bir yakaladı. Zabıta Amirliğine götürülerek haklarında tutanak tutulan dilencilere dilenmenin tekrar etmesi durumunda ise cezai işlemin uygulanacağı uyarısında bulunuldu. Daha önceden uyarılmalarına rağmen vatandaşları rahatsız eden dilenciler zabıta ekiplerimizce tekrar yakalanarak, üst aramasının yapılmasının ardından kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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