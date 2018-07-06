Yenişehir’deki 28 özel eğitim sınıfında eksiklikler giderildi

Yenişehir’de, işitme, görme, ortopedik engelli ve üstün yeteneklilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıflarının araç- gereç donanımlarının, eksiklerinin tamamlanması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, engelli ve üstün yetenekli öğrencisi olan ailelerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek ve onları toplumsal hayata kazandırmak için daima yanlarında olacaklarını belirterek, bakım-onarımı ve donanımı tamamlanan özel eğitim sınıflarının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.