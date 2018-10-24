Yenişehir'deki okullar renkleniyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, çocuklarımızın daha modern daha çağdaş ortamlarda eğitim ve öğretim görmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Ulu Camii İmamı Mehmet Sait Yaz ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı ile birlikte ilçedeki okullarda yapımı tamamlanan 11 adet konferans salonu ve 22 adet Z-Kütüphaneyi yerinde inceledi. İlçedeki okullarda içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri (e-kitap, z-kitap) ile zenginleştirilmiş, çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için tasarlanan yeni nesil Z-Kütüphaneler, modern ve estetik tasarımı ile okulları renklendirdi.