Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ve ktörlere karşı başlattığı mücadele sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde 252 personel ve 55 araçla ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, il ve ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde sivrisinek ve karasineklerin barındığı alanları olan ahırlar, bodrum ve bodrum katları, kanalizasyon, fosseptik çukurlar gibi yerleri ilaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyu iki vardiya olarak çalışmalarını yürütüyor. Her gün sabah saat 05.00’da başlayan çalışmalar, öğlen saat 12.00’a kadar devam ediyor. İkinci vardiya ise saat 18.00’da başladığı ilaçlama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürüyor.

Yeşil alanlar ilaçlanıyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yeşil alanlarda artan ve bitkilerden üreyen afit ile mücadele için ortak çalışma başlattı. Kent genelindeki yeşil alanlarda, parklarda ve vatandaşların sıklıkla kullandığı mesire alanlarında yapılacak çalışmalar, Sur ilçesi Köşkler Mahallesi’nde başladı. Ekipler, 7 araç ve 21 personelle mahallenin yeşil alanlarında sabah saatlerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Ekipler, kentte bulunan tüm yeşil alanları, 3 gün içinde ilaçlamayı hedefliyor.