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Yeşil Kuşak Projesinde sona gelindi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tamamlanmak üzere olan "Yeşil Kuşak Projesi"ndeki çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tamamlanmak üzere olan "Yeşil Kuşak Projesi"ndeki çalışmaları inceledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde yapımı süren" Yeşil Kuşak Projesi"ndeki çalışmaları denetledi. Başkan Atilla çalışmalarla ilgili bilgi aldı, işçilere çalışmalarda yardım etti. Önemli bir çok projeyi hükümetin desteğiyle hayata geçirme imkanı bulduklarını belirten Başkan Atilla, "Hükümetimizin desteğiyle hemşehrilerimizin refah düzeyini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizin hakkettiği modern bir kente kavuşmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.



Yeşil Kuşak Projesi


2,5 kilometre uzunluğunda 80 bin metrekare alan üzerinde yer alan proje kapsamında bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, kaykay pisti, yeşil alanlar, meydan, fitnees aletleri ve dinlenme alanları yapılıyor.

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