Artık sanal ile gerçeğin birbirine karıştığı bir dünyada yaşadığımıza dikkat çeken Öger, “Sanal dünyanın tehlikeli sularında maddi ve manevi zarar görmek istemiyorsanız, bazı güvenlik önlemleri almanız şart” dedi.

Yeşil Yıldız bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, sosyal medya ve sanal ortamın birey ile toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu. Sanal ile gerçeği ayırt edilmediği bir dünyayı yaşadığımıza dikkat çeken Öger, sanal ortamların sadece zaman kaybını değil aynı zamanda para ve mahremiyet kaybını da yaşatabileceğini vurguladı. Doğru bilgi akışının sağlanması noktasında dikkatli davranılması gerektiğini kaydeden Öger, özel hayatın gizliliği konusunda internetin bir gözlemci olduğunu ve her şeyi kayıt altına aldığı gerçeğini unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

“Ölçüleri muhafaza etmeliyiz”

İnterneti, hayat ölçülerimizi muhafaza ederek kullanmak zorunda olduğumuzu söyleyen Öger, “Kadını ve erkeğiyle internet kullanmak insanlar için elbette tabii bir haktır. Ancak bu konuda hayat ölçülerimizi muhafaza etmek durumundayız. Bizim inanç yapımızda gerçek hayatta kadın erkek ilişkilerinin nasıl olması gerektiği belirtilmiş ise bu durum sanal ortam için de aynı şekildedir. Birey, aile ve toplum olarak günümüzde sanal ortamla ilgili karşı karşıya kalınabilecek tehlikelerden birisi de müstehcenlik ve sürekli öne çıkarılan cinselliktir. Bu tehlikeye karşı dikkat edilmelidir. Sanal dünyanın tehlikeli sularında maddi ve manevi zarar görmek istemiyorsanız, bazı güvenlik önlemleri almanız şart. Basit gibi görünen bazı oyunlarda çocuklar sonrasında intihara kadar sürüklene biliniyor” dedi.

“Neyi nerede aradığımıza dikkat etmek gerekir”

Bireyler için sanal ortamda bulunan bazı tuzaklara dikkat çeken Öger, tuzaklardan korunmanın yollarını anlattı. Öger, sözlerine şöyle devam etti: “Neyi nerede aradığımıza dikkat etmek gerekir. Kablosuz ağımızın şifresini paylaşmamak ve herkese açık şekilde bırakmamak, şifre güvenliğine dikkat etmek gerekir. İnternet üzerinden alışveriş yapıyorsak sanal kredi kartı kullanmayı tercih etmek gerekir. Şüpheli linkleri ve e-mailleri açmamak, tıklamamak, phishing tuzağına düşmemek gerekir. Çok kişinin kullandığı bilgisayarda, bankacılık işlemlerini zorunlu olmadıkça yapmamak, internet bankacılığı ve çevrimiçi alışverişte dikkatli olmak gerekir. Sosyal paylaşım sitelerinde kişisel gizlilik, mahremiyet ve paylaşım konularında ölçüler ve sınırlar belirlemek ve sosyal ağ güvenliğine dikkate etmek gerekir.”