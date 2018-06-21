Yetişkinler için yüzme kursu açıldı

Eylül ayına kadar sürecek kursta eğitimler uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların zamanlarını daha verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları kapsamında yetişkinlere yönelik yüzme kursu başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ’de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunda verilecek kurs, cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00 ve akşam 17.00 saatleri yapılacak. Eylül ayına kadar sürecek yetişkinler yüzme kursundan faydalanmak isteyen 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin herhangi bir başvuru yapmadan havuzdan yararlanabilecek.

Tüm yüzme stilleri öğretilecek

Yoksul ve dezavantajlı bireylere yaz aylarında yüzme fırsatı sunmak için başlatılan kursta, yüzme öğrenmek isteyen vatandaşlara da uzman eğitmenler tarafından seviyelerine göre serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek stillerinde yüzme eğitimleri verilecek. Yüzme sporları ile ilgilenen ve hobi amaçlı yüzme yapan tüm vatandaşların faydalanacağı kursta, uzman eğitmenlerin yanı sıra cankurtaran da bulunacak.

Havuzun teknik özellikleri

25x12,5 metre ebadındaki yarı olimpik havuzdan tek seferde 150 kişi yararlanabiliyor. Biri kirli diğeri de temiz su olmak üzere 2 tahliye süzgeci bulunan havuzun, 3 adet devir daim motoru bulunuyor. Kadın ve erkek soyunma odalarının ayrı şekilde dizayn edildiği yarı olimpik havuzda, yine kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere 14 adet duşluk ve 10 adet WC yer alıyor. Eğitim havuzunda 1 adet eğitmen odası, idari bina ve güvenlik kulübesi bulunuyor. Havuzun zemini de eğitim esnasındaki düşme ve kaymalara karşı kaymaz fayansla döşendi.