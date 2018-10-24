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Yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’da, bir binanın altında bulunan iş yeri tarafından kaçak olarak örülen duvarın yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, bir binanın altında bulunan iş yeri tarafından kaçak olarak örülen duvarın yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.


Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir binanın altında bulunan mobilya dükkanı tarafından kaçak olarak örülen duvar, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yıkıldı. Olay anında dükkana girmeye çalışan iki yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı iki kişi yıkılan duvarın altından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AFAD ekipleri de olay yerinde başka yaralıların olması ihtimaline karşı molozların arasına girerek çalışma yaptı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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