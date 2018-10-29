Yıktığı tavan az daha mezarı oluyordu

Diyarbakır'da bir sitenin içerisinde bulunan depo yıkım esnasında çöktü, 1 işçi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesinde bir site içerisinde depo olarak kullanılan kulübenin yıkımı esnasında tavanında olan 1 işçi hiçbir güvenlik önlemi almadığından dolayı deponun çökmesiyle molozlarla beraber deponun içine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıyı molozların arasından çıkararak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.