Yılbaşı yemeğini abartmamak için öncesinde ara öğün tüketin

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Dilek Çiçek, yeni yılın ilk gününe sağlıkla uyanmaya yardımcı olacak beslenme önerilerinde bulundu. Yılbaşı gecesine hazırlanırken güne kahvaltı ile başlamanın, hafif bir öğle yemeği ve ara öğünler tüketmenin akşam yemeğinde kontrolü sağlamak için yararlı olacağını belirten Çiçek, “Ara öğünlerde meyve, bir bardak süt veya ayran, bir küçük kase yoğurt veya bir avuç kuruyemiş tüketilebilir. Ayrıca gün içerisinde belli aralıklarla su tüketimi ihmal edilmemelidir. Çünkü sıvı alımı vücudu gece için hazır hale getirir, sindirimi kolaylaştırır, tek bir seferde aşırı miktarda sıvı alımını azaltır ve ertesi gün susuzluk hissi oluşumunu önler. Gün boyunca hiçbir şey tüketmemek, yılbaşı yemeği için günlük öğünleri aksatmak ve mideyi boş bırakmak doğru uygulamalar değildir. Yılbaşı akşamına özel yiyeceklerin ve bol kalorili besinlerin oluşturduğu sofraya aç karnına oturmak, yüksek kalorili besinlerin gereğinden fazla tüketilmesine neden olabilir. Yemekten kısa bir süre önce 1 bardak süt veya yoğurt, meyve ve 3 adet tüm ceviz içi ya da ince bir tam buğdaylı ekmekle hazırlanan tost tüketimi yararlı olacaktır” dedi.

“Izgara ya da fırında yapılmış ana yemekler tercih edilmeli”

Yılbaşı gecesinin ertesi gününün kabusa dönüşmemesi için kızartmalardan, çok tuzlu ve baharatlı besinlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çiçek, şu önerilerde bulundu:

“Çünkü bu özellikteki besinlerin sindirimi zordur. Sindirim ve dolaşım sistemini yorar, mide gerginliğine, bağırsak problemlerine ve tansiyon dengesizliklerine sebep olur. Bunun için ana yemek olarak balık, ızgara, fırında veya buğulama olarak derisi alınmış hindi veya tavuk eti tercih edilebilir. Yanındaki garnitürler de sebze tabakları, çeşitli peynirler, bir avuç çerez veya fırınlanmış minik mantarlar olabilir. Yılbaşı gecesinde tatlı seçimi de çok önemlidir. Eğer gecenin sonunda tatlı tüketilecekse, şerbetli hamur tatlılarının yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edilmelidir. Tatlı yerine meyve veya dondurma daha da iyi bir seçenek olabilir. Mevsim meyvelerinden hazırlanmış meyve salatası ve üzerine bir top vanilyalı dondurma, hafif ve sağlıklı bir seçim olur. Bir şölen ve kutlama şeklinde geçen yılbaşı gecelerinde; yemek seçeneğinin diğer günlere göre daha fazla olması, ana yemeğin yanında salata ve meze gibi iştah açıcıların bulunması, beslenme düzenini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle tabağa alınacak yiyecekler küçük porsiyonlar halinde ve kontrollü olmalıdır. Lokmalar yavaş ve uzun sürede çiğnenmelidir. Bu sayede yemeklerin tadına varmak ve az yemek yemek mümkün olabilir.”

Yeni yılın ilk günü açık havada 1-1,5 saat yürüyüş yapmanın güne sağlıklı bir başlangıç yapmayı sağlayacağını da dile getiren Çiçek, “Bu tür egzersiz ve aktiviteler, hem kalori yakmayı hem de kişinin kendini hafif ve zinde hissetmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.