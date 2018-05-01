Yıldırım, AK Parti’den aday adayı

Başvurusunu yapan Yıldırım, “Ülkemizin aydınlık günleri için aday adayıyım” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yapan Yıldırım, Şanlıurfa için başvuru yaptığını, ikinci tercihini ise, Diyarbakır’dan yana kullandığını söyledi. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu, bu seçimlerde AK Parti’nin gerek iç, gerekse dış tüm oyunları bozacağını belirterek, “Son yıllarda hem içeride, hem de dışarıda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çeşitli komplolar üretildi ve halen de üretiliyor. Çünkü ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız önderliğinde lider ülke konumuna geldi. Ülkemizi daha da iyi yerlere getirebilmek için Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımıza güç vermeliyiz. Bende bilgi birikimimle, bu kutlu yürüyüşteki yerimi almak ve ülkemizin aydınlık günleri için aday adayı oldum. Gecemizi gündüzümüze katarak, 24 Haziran’da büyük bir farkla kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya gelen Adalet Yıldırım, ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Girne Amerikan Üniversitesi’ndeki Mimarlık Mühendislik Fakültesi İngilizce İçmimarlık öğrenimi gördü. Kendisine ait İçmimarlık şirketi bulunan Yıldırım, yaklaşık 15 yıldan bu yana da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yurtdışı eğitim danışmanlığı da yapıyor. Öğrencilere birçok konuda onlarca seminer veren Yıldırım, aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak da çalışıyor. Adalet Yıldırım, bazı günlük gazete ve internet haber sitelerine makale yazıyor. Yıldırım, İçmimarlar Odası üyesi ve Anadolu İnternet Yayıncıları Derneği kurucu üyesi ve halen Genel Başkan Yardımcılığı görevi yürütmekte.