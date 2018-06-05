Yıldırım düşen minare onarılıyor

Diyarbakır’da dün akşam saat 19.30 sularında yıldırım çarpması sonucu bir minaresinin şerefe bölümünün parçalandığı merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’ndaki Sümer Camii’nde onarım çalışmaları başlatıldı. Olayın ardından yola savrulan taş parçalarından dolayı güvenlik şeridi çekilerek kapatılan yol, onarım çalışmaları kapsamında da olası bir duruma karşı kapalı tutulacak. Bugün sabah saatlerinden itibaren olay yerine gelen belediye ekipleri, yola savrulan beton ve taş parçalarını temizledi. Daha sonra vinç yardımıyla minarenin hasar tespit durumu gerçekleştirilerek, düşme olasılığı bulunan parçalar yerinden alındı. Minarenin yıkılma tehlikesi olan bölümünün tehlike arz etmeyen bir duruma getirilmesinin ardından minarenin tekrar yapılacağı öğrenildi. Çalışmaların devam ettiği bölgede olası bir duruma karşı belediye ekipleri de hazır olarak bekletiliyor.