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19 Haziran 2018 13:37

Yıldırım: “Meclise girersem yüzünüzü kara çıkarmayacağım”

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım, Sur ve Çınar’a bağlı köyleri ziyaret etti.

Yıldırım: “Meclise girersem yüzünüzü kara çıkarmayacağım”

19 Haziran 2018 13:37


Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım Sur ve Çınar’a bağlı 9 köyü ziyaret etti. Yıldırım, Mıla, Bından, Ahmetler, Alpderesi, Şeğelilka, Kerenaz, Derviş Hasan, Sutağa, Koredere köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Seçime sayılı günler kala hız kesmeden Diyarbakır’ın ilçelerini gezen Yıldırım, vatandaşlar ile buluşarak sorun ve sıkıntılarını dinledi. Seçimi Diyarbakır’ın desteğiyle kazanırsa, tüm sıkıntıları tek tek meclise ileteceğine söz veren Yıldırım, “Sizler yeter ki destekleyin, her dakika her saniye sizlerin emrinde olacağım. Telefonlarım 7 gün 24 saat açık olacak, sizin sorunlarınıza çözüm olmasak yakamızdan tutun. Ben sizlerin, halkın arasından biri olduğum için herkesin derdini bizzat görüyor duyuyorum. Sizler beni meclise yollarsanız yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Ben elimden geldikçe kapı kapı dolaşıp bu seçimin ne kadar önemli olduğunu dile getireceğim” dedi.




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