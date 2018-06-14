Yıldırım: “Türkiye’yi 2-3 yıl sonra gençler yönetecek”

Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mermer köyü doğumlu ve 33 yaşında olduğunu belirten Yıldırım, “Diyarbakır bağımsız ve bağlantısız milletvekili adayıyım. 20’ye yakın sektörümüz var. Tarımdan geldiğimiz için çiftçilerimiz bizden temsilci olarak aday olmamızı istedi. Bağımsız olarak olduk, kimseye bağlı kalmamak için. Sadece eksikleri rahat bir şekilde dile getirmek için bağımsız aday olduk. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Diyarbakır halkı bizi tercih edecektir” dedi.

“Çok güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz"

Seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini anlatan Yıldırım, “Çok güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz. Bize hayranlık duyan bir kitle oluştu Diyarbakır’da. Gönüllere girdiğimize inanıyoruz. Çünkü biz de Diyarbakır için adayız, Diyarbakır halkı için, hizmet, ekonomi, gençlerimiz ve eğitim için adayız. Eksikliklerimiz çok, bunları hergün dile getireceğiz. Yapmasak bile orada halk, esnaf, çiftçi, sanayici için hergün bağıracağım, ‘Benim halkımın, gençlerimin eksiği budur’ diye. Arkamızdan mutlaka gençler gelecektir. 2-3 sene sonra Türkiye’yi gençler yönetecektir. Yeni beyinler, yeni yüzler lazım, taze kan lazım. Biz kimseye bağlı değiliz, Allah’ımıza ve insanlarımıza bağlıyız. Gençlerin bize ilgisi olduğu kadar kimseye ilgisi yoktur. Gençlere yönelik projelerimiz var. Bunun için yola çıktık. Eğitimde çok gerideyiz, meslek okullarına geçmeliyiz, sanayimizi büyütmeliyiz, Diyarbakır’ı Ortadoğu’ya açmalıyız. Sınır kapıları çok uzağımızda değil, 150-160 kilometre uzağımızda. Biz gençler bunu başarabiliriz. Korkusuzuz, cesuruz, güçlüyüz, yorulmayız. Ben mesela 35 gündür gece gündüz çalışıyorum, 9 kilo verdim. Ama hiç yorulmuyorum. Bu halkın sevgisinden kaynaklanıyor. Bu heyecanla ben sabaha kadar da gezerim yorulmam” diye konuştu.

“Artık Türkiye’yi gençler yönetecek”

24 Haziran’dan sonra biz parlamentoya gittikten 10 gün sonra bütün halkın çabaladığını ve eksiklikleri dile getirdiğini, gençlere ve esnaflara sahip çıktıklarını göreceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Biz korkusuzuz, cesuruz, bağımsız ve bağlantısızız. Genel başkanımız yok, yönetimimiz yok. Biz bütün eksikleri parlamentoda dile getireceğiz. Biz bu şekilde yola çıkacağız ve bunu başaracağız. Biz oraya gittiğimizden iki sene sonra Türkiye’nin gençleri yola çıkacak. Artık Türkiye’yi gençler yönetecek. Ben özellikle Diyarbakırlı hemşerilerimden çok çok destek istiyorum çünkü Türkiye değişecek, Diyarbakır değişecek. Diyarbakır halkının da bana destek çıkacağına inanıyorum. Şu ana kadar 10 bin esnaf, 150 binin üstü halkla buluştuk. Çoğu esnafımız 20 yıllık olmasına rağmen daha ziyaret eden olmamış. Biz korumasız geziyoruz, bu halkın evlatlarıyız. Halen de benim evim köyde, Mermer’de ikamet ediyorum. Diyarbakır halkından destek istiyorum. Bizim için bir oy bir oydur. Bir oy bir insanın düşüncesini kapsar. Biz bir oy için 100 kilometre yol gideriz. Diyarbakır halkının 24 Haziran’da gerçekten çok akıllıca bu seçimi değerlendireceğine inanıyorum. 24 Haziran’da iyi olan kazansın, barışçıl bir şekilde seçime gidelim, birbirimizi kırmayalım.”