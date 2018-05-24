Yıldırım’a vatandaşlardan yoğun ilgi

Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, tek derdinin Diyarbakırlılara hizmet olduğunu söyledi.

Diyarbakır sokaklarını tek tek dolaşan ve esnaf ziyaretinde bulunan bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım halk tarafından ilgi ile karşılandı. Bağımsız milletvekili olarak Diyarbakır’da aday olan Özkan Yıldırım sokak sokak esnaf ve halk ziyaretinde bulunarak seçim öncesi tanıtımlarda bulundu. Halk, Yıldırım’ı sevinç ile karşıladı. Gece gündüz fark etmeden yollarda olan Yıldırım hizmet için kendini Diyarbakır’a adadığını söyledi. Vatandaşların beklentileri, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Yıldırım, halkın kendine fırsat vermesi durumunda bunların hepsinin üstesinden gelebileceğini kaydetti. Yıldırım, halktan biri olarak halkı temsil etmeye aday olduğunu ve bu konuda vatandaşlardan destek beklediğini dile getirdi.