Yıldırım’dan Sur’un köylerine çıkarma

İlçeye bağlı 17 köyü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, destek istedi.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, bu çerçevede, Sur ilçesine bağlı

Çolagan, Çubuklu, Mirağura, Rıkala, Gültepe, Aktepe, Tapık, Kaniya Alo, Hüseyinik, Kumuçatlı, Hamuryazar, Alibardak, Mermer, Hızırpınar, Kızılay, Serkeli ve Lurka köylerine ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve yoğun ilgi gösterilen Yıldırım, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlatarak, oy istedi.

Yıldırım, arkalarında ne bir parti ne de genel başkan olduğunu belirterek, “Biz kimseye bağlı değiliz, Allah’ımıza ve insanlarımıza bağlıyız. Diyarbakır için adayız, Diyarbakır halkı için, hizmet, ekonomi, gençlerimiz ve eğitim için adayız. Eksikliklerimiz çok, bunları çözmek için adayız” dedi.