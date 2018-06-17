Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 13:20

Yıldırım’dan Sur’un köylerine çıkarma

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım, Sur’un köylerine adeta çıkarma yaptı.

Yıldırım’dan Sur’un köylerine çıkarma

17 Haziran 2018 13:20

İlçeye bağlı 17 köyü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, destek istedi.


Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, bu çerçevede, Sur ilçesine bağlı


Çolagan, Çubuklu, Mirağura, Rıkala, Gültepe, Aktepe, Tapık, Kaniya Alo, Hüseyinik, Kumuçatlı, Hamuryazar, Alibardak, Mermer, Hızırpınar, Kızılay, Serkeli ve Lurka köylerine ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve yoğun ilgi gösterilen Yıldırım, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlatarak, oy istedi.


Yıldırım, arkalarında ne bir parti ne de genel başkan olduğunu belirterek, “Biz kimseye bağlı değiliz, Allah’ımıza ve insanlarımıza bağlıyız. Diyarbakır için adayız, Diyarbakır halkı için, hizmet, ekonomi, gençlerimiz ve eğitim için adayız. Eksikliklerimiz çok, bunları çözmek için adayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç