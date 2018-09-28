İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsü araçla çarpıştı

Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre olay Kayapınar ilçesine bağlı Yeniyol semtinde yaşandı. İçinde yolcuların bulunduğu yolcu otobüsü, kavşağa geldiği sırada yanındaki otomobili fark etmedi. Yolcu otobüsü, dönüş anında otomobile çarpması sonucu kaza yaşandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.


Kazanın ardından belediye otobüsündeki yolcular faklı otobüslere taşınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.