Yolcu otobüsü araçla çarpıştı

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay Kayapınar ilçesine bağlı Yeniyol semtinde yaşandı. İçinde yolcuların bulunduğu yolcu otobüsü, kavşağa geldiği sırada yanındaki otomobili fark etmedi. Yolcu otobüsü, dönüş anında otomobile çarpması sonucu kaza yaşandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından belediye otobüsündeki yolcular faklı otobüslere taşınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.