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28 Şubat 2018 14:55

Yönetici, tartıştığı kapıcıyı silahla yaraladı

Diyarbakır’da bir apartmanın eski yöneticisi ile o binanın eski kapıcısı arasında tazminat nedeniyle çıkan kavgada kapıcı silahla yaralandı.

Yönetici, tartıştığı kapıcıyı silahla yaraladı

28 Şubat 2018 14:55


Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce sitenin eski kapıcısı emekli olup işten ayrıldıktan sonra o dönem sitenin yöneticisi olan Y.M. ile tazminat konusunda anlaşamadı. O günden beri kavgalı olan iki taraf arasında bugün yine tazminat konusunda tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Eski yönetici Y.M. tartıştığı eski kapıcıyı silahla yaraladı. Olayı gören bina sakinleri, polis ve 112 Acil Servisine haber verdi. Ayağından vurulan eski kapıcı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.M. silahıyla birlikte gözaltına alındı.


Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.




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