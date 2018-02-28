Yönetici, tartıştığı kapıcıyı silahla yaraladı

Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce sitenin eski kapıcısı emekli olup işten ayrıldıktan sonra o dönem sitenin yöneticisi olan Y.M. ile tazminat konusunda anlaşamadı. O günden beri kavgalı olan iki taraf arasında bugün yine tazminat konusunda tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Eski yönetici Y.M. tartıştığı eski kapıcıyı silahla yaraladı. Olayı gören bina sakinleri, polis ve 112 Acil Servisine haber verdi. Ayağından vurulan eski kapıcı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.M. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.