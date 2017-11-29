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29 Kasım 2017 22:35

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan Diyarbakır’da kapkaça uğradı

Ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi için zemin etüdü yapıp, fotoğraf çekmek için geldiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kapkaça uğradı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan Diyarbakır’da kapkaça uğradı

29 Kasım 2017 22:35

Ceylan’ın, kapkaççı tarafından çalınan fotoğraf makinesi, polisin titiz çalışması sonucu aynı gün bulundu, kapkaççı gözaltına alındı.


Olay, dün 15.50’de merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni filmi için zemin etüdü yapıp, fotoğraf çekmek için geldiği Sur ilçesini gezen ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın elinde bulunan yaklaşık 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinası, arkasından gelen 1,70 boylarındaki siyah pantolon ve siyah montlu bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı. Olay anını ve sonrasını gösteren güvenlik kamerasını inceleyen ve bu doğrultuda araştırma yapan polis, şahsın 16 yaşındaki Ş.Ç. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, 22.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde gördüğü Ş.Ç.’yi yakalamaya çalıştı. Polisleri görür görmez hızla kaçmaya başlayan Ş.Ç., kovalamaca esnasında elinde bulunan kırmızı renkli poşet içerisindeki Ceylan’a ait fotoğraf makinasını bırakarak, izini kaybettirdi. Fotoğraf makinesi Ceylan’a teslim edilirken, Ş.Ç ise bugün yakalanarak, Çocuk Şubesine teslim edildi. Ceylan, birlikte fotoğraf çektirdiği Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, fotoğraf makinesini kısa sürede buldukları için teşekkür etti.


Öte yandan, kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nuri Bilge Ceylan’ın arkasından gelen Ş.Ç.’nin makineyi çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.




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