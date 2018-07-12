Yusuf’un cenazesi ailesine teslim edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Malabadi (Çatakköprü) Mahallesi’nde 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedeni, dün sulama kanalına düşen Selman ve Fırat Kızılçiçek’i arama çalışmaları sırasında yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta sulama kanalında bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Fatma Yılmaz ve ağabey Bünyamin Yılmaz, Yusuf’un cenazesi arabaya konulurken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi’nde defnedilecek.

Fırat Kızılçiçek’in cenazesi de ailesine teslim edildi

Öte yandan, dün sulama kanalına düşen kardeşi Selman Çiçek’i (18) kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan ve kardeşiyle beraber akıntıya kapılan ve suda kaybolan Fırat Kızılçiçek’in (40) cansız bedeni de dün gece yapılan arama çalışmalarında bulunmuş, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Kızılçiçek’in cenazesi otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Kızılçiçek’in cenazesi Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde defnedilecek.