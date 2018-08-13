Yüzme kursuna yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, 7-16 yaş arası erkek ve kız çocuklarına yönelik açtığı Yaz Spor Okulları’nın eğitimleri devam ediyor. 20 Haziran itibariyle başlayan spor okullarından toplam 7 bin minik öğrenci faydalanıyor. Kentin 8 farklı spor tesislerinde devam eden eğitimlerde 2 bin 946 çocuk yüzme branşına kayıt yaptırdı. Yoğun ilgi gören yüzme branşı eğitimlerinde alanında uzman 20 eğitmen görev yapıyor. Yoğun başvuru nedeniyle çocuklar eğitime gruplar eşliğinde kabul ediliyor. Hafta içi yapılan eğitimlerde kız ve erkek çocukları ayrı ayrı eğitim alıyor.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşen eğitimlerde yüzme bilen ve bilmeyenler çocuklar gruplara ayrılıyor. Çocukların psikolojik durumları ve suya karşı adaptasyonlarıyla yüzme eğitimleri start alıyor. Hiç yüzme bilmeyen gruptaki çocuklar, yüzme nefes egzersizleri, havuz kenarında yüzmede ayak nasıl çırpılır ve yüzme tahtaları ile havuzda ayak çırpma eğitimlerini görüyor. Orta seviyede yüzme bilen çocuklar, uzun mesafede havuz içinde ayak çırpma teknikleri, sağ-sol kol çırpma çalışmaları, serbest yüzme rotasyon, sırt üstü yüzme tekniğinde ayak kullanımı ve sualtı çalışmaları eğitimini alıyor. Yüzme bilen diğer çocuklara da farklı stillerde yüzme teknikleri öğretiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yüzme kursuna katılım gösteren tüm çocuklara ücretsiz spor malzemesi ve servis imkanı sağlıyor.

20 Haziran’da başlayan yüzme branş eğitimi 15 eylülde sona erecek.