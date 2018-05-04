‘Yüzüm yapılmazsa yaşamak haram’ demişti, intihara kalkıştı

S, önceki gün girdiği bunalım sonucu bir şişe hap içerek intihara kalkıştı.

Çınar ilçesi Karasungur Mahallesi’ne bağlı Karatepe mezrasında yaşayan M.S, 1995 yılında henüz iki aylıkken, hayatının her döneminde izlerini yüzünde taşıyacağı bir olay yaşadı. Ailesiyle birlikte yaylaya çıkan M.S, beşikte uyurken ailesinin yanına bıraktığı gaz lambası bir anda yere düşerek yangına neden oldu. M.S’nin uyuduğu beşiğin üstündeki naylon tülbent de alev aldı. Alev alan tülbentten inen parçalar M.Si’nin yüzünü tamamen yaktı. Henüz bebekken başından geçen kötü olayın etkisini 7 yaşına kadar tam kavrayamayan M.S için hayatının en zor günleri okula yazılmakla başladı. Köy yerinde, okula gittiği ilk gün öğrencilerin korkup yanına gelmemesiyle şok yaşayan M.S’nin okul hayatı çok kısa sürdü. Arkadaşlarının yanına gelmesi için oyuncaklarını kendileri ile paylaşan M.S, her seferinde karşılaştığı olumsuzluklar nedeniyle birinci ayın sonunda okuldan ayrıldı. Artık sadece dört duvar arasında kalan M.S için hayatının sonraki dönemleri de zorluklar içinde geçmeye devam etti.

İntihar etti, yoğun bakıma kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde, tüm cesaretini toplayarak kameralar karşısına geçen M.S, babasının maddi imkanının olmadığını belirterek ameliyat olması için yardıma ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Aynı röportajda biri yardım etmezse ben artık bu durumda kalırım. Yaşamak haram bana, bu durumda kalacağım yerde öleyim daha iyi” ifadelerini kullanan M.S, dün akşam girdiği bunalım sonucu bir şişe hap yutarak intihara kalkıştı. Ailenin haber vermesi ile köye giden ambulansla Diyarbakır’a getirilen M.S, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine akıldı.

“Kızım öldükten sonra gelen yardımları ne yapayım”

Kızının intiharı ile ilgili konuşan baba R.S, kızıyla beraber bütün cesaretlerini toplayarak yardım edilmesi umuduyla televizyonlara çıktıklarını söyledi. Baba R.S, “Biz bütün cesaretimizi toplayarak televizyonlara çıkmak istedik, belki halimizi gören birileri çıkar da yardım eder diye. Bize sahip çıksınlar diye bunu yaptık. Bir yardım gelmeden, kimse bizi dinlemedi, kızım da bunu gururuna yediremedi intihara kalkıştı. Şu an hastanede yoğun bakımda, 24 saattir tedavi görüyor. Röportaj yaptıktan sonra bize yardım gelmediğini boşuna televizyonlara çıktığımızı bana söylüyordu. Umudumuz yoktur diyerek hapları içerek intihara kalkıştı. Kızım öldükten sonra gelen yardımları ben ne yapayım. Kızım öldükten sonra bana yardım edilsin istemiyorum, kızım sağken elimizden tutulmasını istiyorum” dedi.