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04 Eylül 2018 13:05

Zabıta, eğlence yerlerini denetliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetliyor.

Zabıta, eğlence yerlerini denetliyor

04 Eylül 2018 13:05


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Yenişehir Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı’nda yer alan umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarını denetledi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada iş yerlerinin açma ruhsatı, alkol satış izin belgeleri ve canlı müzik yapılıyorsa izin belgeleri denetlendi. Denetimlerde mevzuat dışı hareket eden, belediye meclis kararı dışında, tütün alkol piyasası denetleme kurulu işletme belgesi bulunmamasına rağmen alkol satışı yapan ve canlı müzik izin belgesi bulunmamasına rağmen canlı müzik yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamada eksik belge bulunduran iş yerleri hakkında da durum tespit tutanağı tutuldu. Gerekli sürede eksikliklerini tamamlamayan işletmeler 9207 sayılı iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliği 13’üncü maddesine göre kapatılacak.


Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı gürültü, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da iş yerlerinde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen kontrollerini gerçekleştiriyor.




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