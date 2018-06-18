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18 Haziran 2018 14:41

Zabıta ekipleri 21 bin toplu ulaşım aracını denetledi

Vatandaşların rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla toplu ulaşım hizmetlerini sürekli geliştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent içinde hizmet veren özel halk otobüsleri ve minibüsleri de sürekli denetliyor.

Zabıta ekipleri 21 bin toplu ulaşım aracını denetledi

18 Haziran 2018 14:41


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte hizmet veren özel halk otobüsleri ve minibüsleri sürekli denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, Zabıta Daire Başkanı Baran İpekyüz, Zabıta Trafik Müdürü Süleyman Çorak ve Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Fesih Kaya katıldı.


Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin kent için toplu ulaşım bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ve özel halk otobüsleri ile minibüsler ele alındı. Vatandaşların toplu ulaşımda en rahat ve konforlu şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik yaptıkları denetimlerde 21 bin 456 aracın denetime tabi tutulduğunu belirtti. Bin 315 araca kabahatinden dolayı cezai işlem uygulandığını belirten Bircan, ayrıca 2 bin 377 ticari araç denetlenip 174 tanesine cezai işlem uygulandığını söyledi. Bircan, durak ve kaldırım işgali yapan 8 bin 383 araca müdahale ettiklerini ve 458 aracın otoparka çekilerek gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti. Bircan, Büyükşehir Belediyesi araçları dahil olmak üzerek toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.




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