Zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına' ilişkin tebliğin ardından kent merkezinde faaliyet yürüten tüm iş yerlerine yönelik denetim başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan denetimlerde büyük firmalara ait zincir marketler ve yerel marketlerdeki fiyat ve etiketler tek tek kontrol ediliyor.

Denetimlerde perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri Türkiye olan ürünler için yerli üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarını kontrol ediliyor. ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına' uymayan iş yerlerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Zabıta Daire Başkanlığa yaptığı açıklamada , vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirmelerini istedi.