Zabıta ekipleri toplu taşıma denetimlerini sıklaştırdı

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz ayları boyunca klima denetimleri yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında genel temizlik, koltuk kirliliği ile düzeni, şoförlerin yaka kartı takması ve kurallara uymaları konularında denetimler yapıyor. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz şekilde kullanabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmada duraklarda araçları durduran Zabıta ekipleri, araçlara binerek incelemelerde bulunuyor.

Denetimler, 24 kişilik 2 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerde dolmuşları ve halk otobüslerini durduran zabıta trafik ekipleri, araçlara binerek genel temizliği, koltukların kirliliği ve sigara içilmemesi konularında şoförlere uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğine uymayan araçlar hakkında cezai işlem uyguluyor. Araçları kirli ve koltukları kırık olan toplu taşıma araçları şoförlerine cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, ayrıca vatandaşlar tarafından ‘Alo 153' telefon hattına gelen şikayetleri de değerlendirerek anında müdahale ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde denetimleri kentin farklı noktalarında periyodik olarak sürdürecek.