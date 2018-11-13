Zabıta hurda araçları otoparklara çekti

Sanayi Sitesi'nde terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçları otoparklara çekti.

Sanayi Sitesi Yönetiminin talebi üzerine site içerisi yol kenarlarında terk edilmiş ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları çekici vasıtasıyla otoparka çekti. 3. Sanayi Sitesi'nde Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürüten zabıta ekipleri, sanayi esnafına ait araçların kaldırılması için uyarılarda bulundu. Yol kenarlarına bıraktıkları hurda araçlarını esnaf kaldırırken, sahipsiz araçları ise zabıta ekipleri çekicilere yükleyerek otoparka nakletti. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kalkmış oldu. 3. Sanayi Sitesi Yönetimi ve esnaf, hurda araçların otoparklara çekilmesinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.