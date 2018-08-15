Zabıtadan bayram tedbirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçme,kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ile şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi amacıyla ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüğü yetkilileriyle koordinasyon toplantısı düzenledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda Kurban Bayramı ve sonrasında kent merkezinde yürütülecek ortak çalışmalar için şu kararlar alındı:

"Yeniköy, Mardinkapı ve Şehitlik mezarlıkları başta olmak üzere tüm mezarlık alanlarında seyyar satıcı ile dilencilere yönelik önlemler alınacak. Kurban Bayramında izinsiz hayvan satışı ve kesimi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Tarım İl Müdürlüğü, Emniyet İl Müdürlüğü ile ilçe zabıta müdürlükleri ortak çalışma yürütecek. Bayramda patlayıcı maddelerin oluşturduğu gürültü kirliliğini önlemek amacıyla maytap satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimler yapılacak ve gerekli durumlarda cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar, konuya ilişkin şikayetlerini Alo Belediye 153’e bildirmeleri halinde ekipler gerekli müdahalede bulunacak. Zabıta ekipleri arife ile bayramın ilk günü vatandaşların mezarlık ziyaretleri için trafik ve ulaşım tedbirleri alacak. Kurban Bayramı sonrası kent genelinde seyyar satıcılara ve işgallere yönelik ortak çalışma yürütülecek. Kurban Bayramı sonrası Sur ilçesi sınırları dahilindeki Sur diplerinde kaçak yapılan kafe ve çay ocağı gibi yerlerin tahliyeleri gerçekleştirilecek. İlçe belediyelerinin pazar esnaflarının Hal Kayıt Sistemine kaydı ile ilgili çalışmalar başlatılacak. Kent genelinde alkollü ve alkolsüz umuma açık eğlence yerlerinin denetimleri yapılacak".