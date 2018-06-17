Zabıtadan patlayıcı madde denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, birçok yaralanmaya neden olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik bayram öncesi başlattığı denetimleri bayram boyunca da sürdürdü. Ekipler, uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik cezai işlem uyguladı. İlçe belediye zabıta ekipleri ile koordineli yapılan denetimlere emniyet güçleri de eşlik etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan ve kentte çoğunlukla bayramlarda tüketimi artan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan işyerlerinin bayram öncesi ve bayram süresince denetlendiği belirtildi. Açıklamada, yıl boyunca denetimlerin periyodik şekilde yapıldığını ve bayram öncesi zabıta ekiplerinin il genelindeki işyerlerine patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satılmaması yönünde tebligat yapıldığı belirtildi. Zabıta ekiplerinin bayram süresince yaptığı kontrollerde maytap ve çatapat gibi patlayıcı madde satan işyerleri hakkında tutanak tutulduğunun belirtilen açıklamada patlayıcıların imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi. Açıklamada, “Çocukların patlayıcı madde satın almaması yönünde ailelerin duyarlı olmasını istiyoruz. İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından olumsuz etkilere sahip olan bu tür piroteknik maddelerin bundan sonra daha da sık bir şekilde denetlenecek. Bu tür satış yapan yerleri, duyarlı vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bildirmelerini istiyoruz” denildi.