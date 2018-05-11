Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 14:43

Zabıtalardan dilencilere geçit yok

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yetki ve sorumluluklarındaki ana yollardaki ve cami önlerindeki dilencilere yönelik denetimlere devam ediyor.

Zabıtalardan dilencilere geçit yok

11 Mayıs 2018 14:43


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle cami önlerindeki halkın dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.


İlçe merkezi ve yakın noktalardaki cami önlerinde yapılan uygulamalarda dilencilerin çoğu zabıta ekiplerini görünce camilerden uzaklaştılar. Cami önlerinden zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen ayrılmayanlar ise ekip arabalarına alınarak zabıta amirliğine götürüldü ve haklarında gerekli cezai işlem uygulandı.


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cami önlerinde vatandaşlarımızın giriş çıkışlarında onları rahatsız eden dilencilere karşı gerekli önlemleri alırken bir yandan da engelli, yaşlı vatandaşları camiye giriş çıkışlarında onlara destek olmaya, yardımcı olmaya devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç