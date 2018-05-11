Zabıtalardan dilencilere geçit yok

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle cami önlerindeki halkın dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.

İlçe merkezi ve yakın noktalardaki cami önlerinde yapılan uygulamalarda dilencilerin çoğu zabıta ekiplerini görünce camilerden uzaklaştılar. Cami önlerinden zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen ayrılmayanlar ise ekip arabalarına alınarak zabıta amirliğine götürüldü ve haklarında gerekli cezai işlem uygulandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cami önlerinde vatandaşlarımızın giriş çıkışlarında onları rahatsız eden dilencilere karşı gerekli önlemleri alırken bir yandan da engelli, yaşlı vatandaşları camiye giriş çıkışlarında onlara destek olmaya, yardımcı olmaya devam ediyor.