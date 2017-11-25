Zararlı vektörlerle mücadelede 55 bin 300 litre ilaç kullanıldı

Kent merkezi ile 13 ilçede 252 kişilik ekip ve 57 araçla 2017 yılı boyunca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sivrisinek, karasinek ve tatarcık başta olmak üzere zararlı vektörlerle mücadele de şuana kadar 55 bin 300 litre ilaç kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık, kene ve benzeri zararlı vektörlerle mücadelede 14 bin 500 litre sivrisinek larvasit, 2 bin litre karasinek larvasit, 18 bin litre sivrisinek ve karasinek dumanlama, 7 bin 500 litre karasinek ve tatarcık rezidüel, 3 bin litre ergin sivrisinek rezidüel ve 10 bin 300 litre karasinek rezidüel olmak üzere toplam 55 bin 300 litre ilaç kullandı. Kent merkezi ve 13 ilçede 47 gündüz 47 gece olmak üzere toplam 252 kişinin 7 gün 24 saat görev yaptığı ilaçlama çalışmaları kışlık ilaçlama şeklinde devam ediyor. 57 aracında görev yaptığı ilaçlama çalışmalarında ekipler, vektör ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma ve leishmaniasis ve benzeri hastalıkların önüne geçmek için entegre mücadele yöntemleri olan mekanik, kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürüttü.

10 bin broşür dağıtıldı

Mekanik mücadele sivrisinek ve karasinek üreme yerleri olan birikinti sular, organik atıklar ilgili birimlerle irtibata geçilerek zararlı vektörler ortadan kaldırıldı. Kültürel mücadelede ekipler, vektörlerin üreme biyolojilerini anlatan 10 bin adet el broşürü dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, zararlı vektörleri kaynağında yok etmek için biyolojik mücadelede; biyolojik lavrasit ve Gambusia Affinis türü balıklar sivrisinek larvalarının bulunduğu yerler olan su birikintileri ve kum ocaklarının oluşturduğu göletlere bıraktı.

Kimyasal mücadelede sivrisinek larvalarına karşı sazlık alanlar, bodrum suları, foseptik çukurlar, rögarlar, birikinti sular, süs havuzları ve benzeri alanlarda. Karasinek larvalarına karşıda gübrelik alanlar her türlü organik atıklar ve çöp birikinti alanları larvasit ilaçlarla ilaçlandı.

ULV çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde ergin sivrisineklere karşı ULV çalışmaları gün batımından gece 23:00 sularına kadar devam ettirildi. Ergin karasineklere karşı ahırlar, çiftlikler, lokanta, pastane, fırınlar ve ve benzeri yerler rezidüel (kalıcı) ilaçlarla ilaçlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gelen şikayetler de değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı riski bulunan bölgelerde kenelere karşı mücadele yürütüldü. Akreplere karşı özellikle eski yerleşim yeri olan Sur içi bölgesinde ve bazı kırsal mahallelerde düzenli periyotlarla ilaçlamalar yapıldı. Ayrıca Hani, Dicle, Ergani ve Kulp ilçelerinde Leishmaniasise (şark çıbanı) neden olan tatarcıklara karşı ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde yürütüldü.

Kışlak ilaçlama devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kışlak ilaçlama çalışmalarını Aralık, Ocak ve Şubat aylarında devam edecek. Kışlak mücadelede çalışmaları daha çok, kışlamak için (kışı geçirmek için) kaloriferli kazan daireleri, foseptik çukurlar kapalı atık su kanalları, ahırlar ve benzeri mikroklimal alanları tercih eden sivrisinek erginlerine ve larvalarına karşı yapılacak. Kışlak mücadele toplam 166 personel ile 32 ekip görev alacak.

Vektörlerle mücadelede çöpler toplanma saatinde bırakılmalı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan çöplerini toplanma saatlerinde ve ağzı kapalı bir şekilde çöp toplanma alanına bırakmaları gerektiğini, bodrumlarda biriken sular, kullanılmayan yüzme ve süs havuzları, bahçelerde bulunan varil ve benzeri su bidonlarında, atıl durumda bulunan araç lastiklerindeki sular ve benzeri tahliye etmelerini, tahliye edemediklerini belediyeye bildirmeleri halinde gerekli müdahalenin yapılacağını ve bu durumda zararlı vektörlerle daha sağlıklı mücadele yürütüleceğini belirtti.