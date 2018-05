Zazalardan AK Parti’ye tepkili destek

İl dengelerinin göz önüne alınmadığını belirten platform, “AK Parti’nin zarar görmemesi için hem şu anki hem de 2023, 2053 ve 2071 Türkiye siyasi vizyonuna ve hedeflerine ulaşabilmesi için kararlı, erdemli, cesur bir kutlu dava duruşu sergiliyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir iş merkezinin önünde toplanan Zazalar Platformu üyeleri AK Parti’nin Diyarbakır Milletvekili adayları arasında Zaza aday bulunmamasına tepki gösterdi. Platform adına açıklamalarda bulunan Nurullah Denktaş, “Bizler Diyarbakır’da yaşayan Zazalar olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. AK Parti kurulduktan itibaren burada yaşayan Zazaların çok büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye gönül vermiş. Her şartta ve her koşulda desteğini sunmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde başlayan başvurular, temayül yoklamaları, mülakatlar ve değerlendirmeler neticesinde milletvekili aday listeleri açıklandı. Açıklanan Diyarbakır listesi burada yaklaşık 1 asırdır yaşayan Bingöllü Zazaların, ilçelerde yaşayan diğer Zazaların, muhafazakar kesimin ve de toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak bir liste olmuştur. Aynı ilçeden üç adayın gösterilmesi küçük bir belde olan Bağıvar beldesinden iki adayın gösterilmesi Büyük Birlik Partisi’nden iki adayın listede olması seçmen sayısının önemli bir kısmını oluşturan Zazaların içinden aday gösterilmemesi, muhafazakar kesime hitap edecek bir adayın gösterilmemesi AK Parti’nin en çok oy aldığı Çermik, Çüngüş, Ergani bölgesinden ve Hani, Eğil, Dicle, Kulp bölgelerinden aday gösterilmemesi herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır” diye konuştu.

“AK Parti’nin zarar görmemesi için bağlılığımızı bildiriyoruz”

Listenin ilin dengeleri gözetilmeden hazırlandığını savunan Denktaş, şunları kaydetti:

“Demokratik bir tepki olarak bizler AK Parti’nin zarar görmemesi için yapmış olduğumuz açıklamayla AK Parti’nin hem şu anki hem de 2023, 2053 ve 2071 Türkiye siyasi vizyonuna ve hedeflerine ulaşabilmesi için kararlı, erdemli, cesur bir kutlu dava duruşu sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığımızı belirterek sesimizin duyulması ümit ediyoruz.”