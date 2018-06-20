Zazalardan Mehdi Eker’e tam destek

Davut zurna eşliğinde seçim bürosunda Eker’i iyaret eden Zazalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Diyarbakır’da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Mehdi Eker’e, Zazalardan tam destek geldi. Eğil ilçesinden yola çıkan yaklaşık 400 kişilik grup, akşam saatlerinde Eker’in seçim bürosunu ziyaret etti. Davul zurna eşliğinde seçim bürosuna yürüyen grup, kol kola girerek birlik mesajı verdi. Seçim bürosuna gelen coşkulu kalabalık burada Eker ile selamlaşıp, desteklerini açıkladı.