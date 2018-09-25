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Ziraat Türkiye Kupası: Diyarbekirspor: 1 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur karşılaşmasında Diyarbekirspor, Samsunspor'u sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Stat: S.S Tesisleri


Hakemler: Gürel Uzuner, Mustafa Han, Berkay Daban


Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Fikret Topaloğlu, Osman Bayrak, Sedat Dursun, Özgür Kedikli (Gökhan Ünver dk. 67), Mustafa Aydoğdu, Emre Pehlivan (Gökhan Köseoğlu dk. 88 ?), Tolga Şahin (Tuğay Adamcıl dk. 64), Umut Dilek


Samsunspor: Ahmet Altın, Erhan Kartal, İshak Doğan, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek (İrfan Başaran dk. 80 ?), Oğuz Gürbulak, Erhan Şentürk, İlyas Kubilay Yavuz, Metincan Cici, Muhammet Beşir (Bahattin Köse dk. 54)


Gol: Emre Pehlivan (dk. 39) (Diyarbekirspor)


Kırmızı kart: İrfan Başaran (dk. 90+3) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Emre Tosun, Sedat Dursun (Diyarbekirspor), Nuri Terliksiz (Samsunspor)

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